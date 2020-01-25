رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جودة عبد الخالق: أقترح تسمية 25 يناير بعيد الشرطة والثورة

السبت 25/يناير/2020 - 09:56 م
الدكتور جودة عبد
الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
محمود عرفات
طباعة
اقترح الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، أن يتم تسمية الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، بـ"عيد 25 يناير للشرطة والثورة".

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه التسمية قد تسكن أوضاع كثيرة في مصر، وتنهي المشكلة التي تتجدد سنويا حول أن 25 يناير عيد للشرطة أم للثورة؟.

وتابع أن فكرة كتابه "من الميدان إلى الديون"، بدأت عندما كان في الوزارة، عندما طلب منه بعض الصحفيين أن يسجل شهادته على بعض الوقائع التي كان يتحدث معهم عنها.

وواصل أن كتابه مركز جدا، فعدد صفحاته أقل من 150 صفحة، لافتا إلى أنه كان يريد أن يسجل تجربته في الوزارة، منوها إلى أنه ظل في الوزارة لمدة 18 شهرا، ولكن مع الضغوط التي تعرض لها آنذاك، فيمكن اعتبار كل شهر يعادل سنة كاملة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيد الشرطة ملاحم وبطولات بـ"ثقافة بورسعيد"

رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار الخميس 24 يناير إجازة رسمية

القوى العاملة: 24 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

بالصور.. الشرطة النسائية بمطار القاهرة توزع الورود على المسافرين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

منذ يوم

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

منذ يوم

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انفراد.. الدستور تعيش «أيام الرعب» من «فيروس كورونا» فى الصين

الصور

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

انفراد.. الدستور تعيش «أيام الرعب» من «فيروس كورونا» فى الصين

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)

غدًا.. عرض موسيقى وأزياء فى افتتاح معرض «مصرية أنا» بالهناجر