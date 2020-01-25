جودة عبد الخالق: أقترح تسمية 25 يناير بعيد الشرطة والثورة

اقترح الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، أن يتم تسمية الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، بـ"عيد 25 يناير للشرطة والثورة".وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه التسمية قد تسكن أوضاع كثيرة في مصر، وتنهي المشكلة التي تتجدد سنويا حول أن 25 يناير عيد للشرطة أم للثورة؟.وتابع أن فكرة كتابه "من الميدان إلى الديون"، بدأت عندما كان في الوزارة، عندما طلب منه بعض الصحفيين أن يسجل شهادته على بعض الوقائع التي كان يتحدث معهم عنها.وواصل أن كتابه مركز جدا، فعدد صفحاته أقل من 150 صفحة، لافتا إلى أنه كان يريد أن يسجل تجربته في الوزارة، منوها إلى أنه ظل في الوزارة لمدة 18 شهرا، ولكن مع الضغوط التي تعرض لها آنذاك، فيمكن اعتبار كل شهر يعادل سنة كاملة.