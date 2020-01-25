بمليار ونصف.. تفاصيل أغلى قطعة أرض تمتلكها نقابة المهندسين

كشف أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، عدة حقائق حول ملف أرض النقابة بسيتي ستارز فى مدينة نصر، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض تبلغ 28 ألف متر مربع.وكشف أنه فى أغسطس 2016، تم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم وإستثمار أرض النقابة بسيتي ستارز وانتهت اللجنة من أعمالها وقامت بعرض تقريرها النهائي بجلسة المجلس الأعلى فبراير ٢٠١٧ وانتهت نتائجها بأنه تم تقييم سعر المتر المربع لهذه الأرض بقيمة ٢٢ ألف جنيه وإجمالي تقييم سعر الأرض وصل إلى ٦٦٠ مليون جنيه فقط.واستقبلت اللجنة عدة عروض للشركات التي ترغب في الاستثمار مع النقابة لهذه الأرض واستقرت اللجنة على إختيار عرضين فقط ورفض باقي العروض المقدمة فنيا.وعرضت اللجنة على المجلس الأعلى الرأي النهائي بأهمية الإستثمار مع أحد هاتين الشركتين وبإجمالي سعر الأرض المقيمة بسعر المتر المربع ٢٢ ألف جنيه وبإجمالي ٦٦٠ مليون جنيه، وكان قرار اللجنة أيضًا بالمشاركة لمدة ٤٩ سنة مع الشركة المقبولة.واستطرد:" لكنني وعدد من زملاء المجلس الأعلى قمنا برفض هذا التقرير بشدة وطالبنا برفض أعمال هذه اللجنة تمامًا وخاصة وأنه ليس من الطبيعي أبدًا أن تقوم النقابة بالاستثمار على هذا السعر البخس لهذه الأرض الذهبية ولمدة ٤٩ سنة، وبالفعل استجاب النقيب السابق بعد رفضنا بالمجلس الأعلى وتم رفض التقرير ووقف الأعمال".وتابع "مع تكليفي أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين خلال منتصف عام ٢٠١٨ قمت على الفور بمخاطبة المقيمين العقاريين المعتمدين من الرقابة المالية بهدف تقييم هذه الأرض وعدة أراضي أخرى كالحسينية في الشرقية والنوبارية في البحيرة ومجمع مصانع المنوفية والمكرونة وغيرها من أصول نقابة المهندسين بهدف الوقوف على القيم الحقيقية والإستثمارية لهذه الأصول وبالفعل وافقت هيئة المكتب على بدء التقييم حيث تمت الموافقة على تكليف عدد ٢ مكتب متخصص لتقييم أرض سيتي ستارز وبالفعل وردت التقييمات والتي تبين أن متوسط سعر المتر المربع في هذه الأرض ٥٨ ألف جنيه في هذا الوقت وبإجمالي يقارب مليار و600 مليون غالبًا، حيث تم عرض هذه التقارير المعتمدة على هيئة المكتب وتم إثباتها رسميًا بالإدارة المالية للنقابة كتقييم حقيقي وعادل لسعر هذه الأرض الذهبية".اختتم:"وبالفعل تم موافاتنا بعدة عروض للإيجار أو للإستثمار في هذه الأرض خلال العام الماضي، لكن جميعها لم تلقى قبول نقيب المهندسين وهيئة المكتب وتم رفضها جميعا لابتعادها تماما عن الاستثمار المطلوب الذي يحفظ حق نقابة المهندسين المصرية وذلك كون هذه الأرض وموقعها الجغرافي المتميز لا تخص الجيل الحالي فقط من المهندسين، لكنها تخص الأجيال المستقبلية القادمة أيضًا وجموع المهندسين ولذا كان التعامل في هذا الملف بمنتهى منتهي الحرص والشفافية".