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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يضع خطة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد

السبت 25/يناير/2020 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأ السودان فى تنفيذ خطة لمنع وصول فيروس كورونا، الذى انتشر فى الصين، حيث اجتمع مسئولو وزارة الصحة الاتحادية بالسودان مع سلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة فيه، لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولي.

وأكد الدكتور بابكر المقبول، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة فى السودان أنه فى إطار استعدادات وزارة الصحة السودانية لمنع تسرب فيروس كورونا فإنها تتابع عن كثب الموقف، وعقدت عدة اجتماعات مع مكتب منظمة الصحة العالمية تم خلالها الاطلاع على الموقف العالمى والمطلوب من السودان للبدء فى تنفيذه على وجه السرعة، تحسبًا لدخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو الأرضية.

وقال إن الإجتماع خلص إلى تقييم سريع لاحتياجات مطار الخرطوم ومركز العزل به واحتياجات وزارة الصحة ومعمل الصحة القومى، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تتم ببورسودان لتقييم المطار والميناء البحرى والمعمل القومى للصحة.

وأضاف أنه بعد وصول نتائج هذا التقييم، سيخضع الأمر مباشرة لوضع الخطة الوطنية الشاملة للاستعداد والاستجابة لمجابهة كورونا، لافتا إلى أن هناك إجراءات عاجلة تم تنفيذها لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولي.

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