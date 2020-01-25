«الغد» يكرم قيادات الشرطة وأسر الشهداء

نظم حزب الغد احتفالية كبيرة بمقرة بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية 25 يناير.وألقى رئيس حزب الغد خطابًا بهذه المناسبة أكد فيها الدور الوطني الكبير للشرطة المصرية في الحفاظ على استقرار الوطن وتعافية، كما تم تكريم قيادات الشرطة من داخل وخارج قيادات الحزب.وقال حزب الغد، في بيان السبت، إن رئيس الحزب مصطفى موسى، كرّم بعض أسر الشهداء وأبناءهم، فيما حضر العديد من قيادات الشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن موسى سلّم العديد من شهادات التكريم من الحزب للعديد من قيادات الشرطة، فضلًا عن أن شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من قيادات الحزب المشاركين في الاحتفالية.