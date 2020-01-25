محمد علي تحت الأقدام.. والباز: اليوم تشييع جنازة دعاة الفوضى (فيديو)

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو لأهالي قرية المحاميد بمركز إدفو بمحافظة أسوان، الذين خرجوا في تظاهرة ضد دعوات المقاول الأجير محمد علي، للنزول.وقال أحد المواطنين الذي أرسل الفيديو عبر صفحة برنامج "90 دقيقة": "خرجنا اليوم في حب مصر، وطبعنا صورًا ضخمة للمقاول الأجير محمد علي ودوسنا عليه بالأقدام".وعقب الباز على الفيديو، قائلًا: "هذا المقاول التافه يعكس حالة العداء لمصر، وهذه هي نهاية الخائن العميل الجاسوس المدفوع من أنظمة خارجية يدعو للفوضى".وأردف: "هذا يوم تشيع فيه جنازة دعاة الفوضى، وتشيع هذه الحلقة من معركتنا مع دعاة الفوضى، لأنهم يعيدوا تنظيم أنفسهم مرة أخرى".