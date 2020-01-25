في أول لقاء منذ 10 سنوات.. زينة في ضيافة «الحكاية».. غدا

تحل الفنانة زينة، غدا الأحد، ضيفة على برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، وذلك في أول لقاء حواري لها منذ 10 سنوات.ومن المتوقع أن تكشف زينة، خلال اللقاء عن أهم أعمالها الفنية والكواليس الطريفة فيها وكذلك أهم المواقف التي تعرضت لها في حياتها الخاصة والعملية.ومن المتوقع أن تفصح زينة، خلال الحوار كيف استطاعت خلق هذه السرية الكبيرة على توأمها طوال هذه السنوات ولم ينشر لهما أي صورة إعلاميًا.يذكر أن آخر أعمال زينة، كان فيلم "الفلوس"، مع الفنان تامر حسني، والذي عرض خلال الفترة الماضية بالسينما وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.