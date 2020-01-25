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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دويتشه فيله: خطط إحياء مراقبة توريد السلاح لليبيا «فشلت»

السبت 25/يناير/2020 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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قال موقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، السبت، إن خطط إحياء مهمة صوفيا، التي دعت إليها ألمانيا والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ لمراقبة توريد السلاح لأطراف النزاع الليبي "لم تجد التوافق الضروري من قبل كل دول المجموعة الأوروبية لتدخل حيز التنفيذ".

أوضحت "دويتشة فيله"، مستندة إلى معلومات سربها دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى، أن لجنة السياسة الأمنية الأوروبية التي تتألف من سفراء دائمين لدول الاتحاد الأوروبي عقدت أخيرًا اجتماعًا سريًا طارئًا للعمل على إحياء عملية "صوفيا"، لكن بعض الدول عارضت إحياء المهمة الأوروبية، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحياء المهمة.

ونقلت عن جريدة "دي فيلت" الألمانية أن النمسا عللت موقفها الرافض لفكرة أحياء مهمة "صوفيا" في "المتوسط"، بأن مهمة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا سترتبط بمهمة إنقاذ المهاجرين في المتوسط، ما يتطلب إرسال سفن أوروبية إلى جنوب المتوسط، ما يزيد من زخم موجات اللاجئين عبر"المتوسط".

ولفت إلى أن إيطاليا تبرر موقفها بالقول إن مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا في البحر "لا تكفي"، كما تقول خطط أحياء مهمة صوفيا، ومن الضروري، حسب الموقف الإيطالي، مراقبة مكثفة لحظر السلاح إلى ليبيا في البر والجو.

وأُطلقت عملية صوفيا التي انتهت مهتمتها في يوليو الماضي، في 22 يونيو العام 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.

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