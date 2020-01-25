طفلة تتحدى التنمر بالغناء في The Voice Kids

شاركت الطفلة المصرية هايدي جلال، البالغة من العمر 12 عامًا، في مرحلة "الصوت وبس"، من برنامج المسابقات The Voice Kids، فئة الأغاني الغربية.وكشفت هايدي، خلال التقرير الذي عرض قبل فقرتها بالبرنامج أنها تعرضت للتنمر كثيرًا وذلك بسبب تنقلها لأكثر من مدرسة بسبب ظروف عمل والديها.وأكدت أنها واجهت التنمر الذي تعرضت له بالاستماع إلى الأغاني التي أعطتها دفعة قوية للرد على المتنمرين بها.واستطاعت هايدي، أن تلفت أنظار لجنة التحكيم المكونة من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبناني نانسي عجرم والفنان محمد حماقي، وانضمت إلى فريق الفنانة نانسي عجرم.كما احتفلت لجنة التحكيم بعيد ميلادها والذي يوافق غدًا وغنوا لها جميعًا احتفالًا به.