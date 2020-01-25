أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، جولة في الشارع وميدان التحرير تزامنا مع ذكرى 25 يناير، تكشف كذب وزيف الجماعة الإرهابية التي دعت إلى التظاهر؛ قائلًا: "أنا نزلت عشان أطمئن وأهنئ رجال الشرطة".وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنه تجول في ميدان التحرير ووسط البلد ومصر الجديدة والمهندسين والدقي وصولًا إلى مدينة 6 أكتوبر ولم يجد المتظاهرين الذين تتحدث عنهم قنوات جماعة الإخوان الإرهابية والخائن الهارب محمد علي.وأكد موسى أن الشعب المصري أعطي الجماعة الإرهابية درسًا في الوطنية وحب الوطن، مُرددًا: "25 يناير 2011 لن تتكرّر مرة أخرى.. ومفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو".وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن ميدان التحرير يشهد تطورًا كبيرًا ويشرف على تنفيذه شركة المقاولون العرب، ساخرًا:" منتظر الخونة إللي قابضة فلوس مش لاقي حد".