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بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 09:20 م
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
سناء إسماعيل
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خضعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لجلسة تصوير جديدة، من كواليس إحدى حفلات الزفاف الخاصة التي أحيتها في السعودية بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود سيف، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

واختارت بلقيس لإطلالتها في الجلسة فستان أبيض طويل مزخرف بخطوط طولية من الرمادي الزين بحواف فضية مضيئة من تصميم المصممة نور فرح.

وأحيت بلقيس فتحي، الحفل بدون موسيقى لإحدى العائلات بالسعودية وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

يذكر أن بلقيس فتحي، طرحت مؤخرًا أغنية "يا قلبي توب"، وهي من كلمات رامي الهادي، وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير.
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)
بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)

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