جامعة بنها تفتح خطوطا ساخنة لتلقي بلاغات «كورونا»

أعلنت جامعة بنها عن مجموعة إجراءات احترازية في إطار زيادة التواصل مع طلابها بالصين لمتابعة الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا بهدف التواصل الدائم مع أبناء الجامعة في الصين والتضامن معهم ومع أسرهم، حيث خصصت الجامعة الرابط التالي: https:forms.glec2EtDdHyg54X9jpG6 لإرسال بيانات المبتعث وتحديد الوضع الصحي له ولأسرته والاجابة عن أي استفسارات بهذا الشأن، وبناء عليه فقد قامت إدارة الجامعة بتكليف فريق عمل متميز للتعامل السريع والفوري مع ما يرد من مراسلات، وطالب بيان صادر عن الجامعة اليوم جميع طلابها بالصين وأسرهم في الدخول على الرابط وتسجيل البيانات.ووجهت الجامعة في بيانها التحية لطلابها بالصين الذين يدرسون بمدن الصين المختلفة وتزيد أعدادهم عن ١٠٠ عضو منهم في حدود ٥٠ عضو بمدينة ووهان وحدها.وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه حرصا من الجامعة على سلامة الأبناء أعضاء المهمات العلمية بالصين فإن جامعة بنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي وتطورات انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية وتهيب بجميع أبناء الجامعة وأسرهم بالصين وخاصة في مدينة ووهان توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة الصينية من أجل الحفاظ على سلامتهم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.وأضاف رئيس الجامعة أنه هناك تواصل وتنسيق مستمر مع سفارتنا في بكين، مشيرا إلى أن الجامعة تلقت تطمينات من السفارة أنه لا توجد أي إصابة لأي من أفراد الجالية المصرية بالصين حتى الآن.وطالب رئيس الجامعة من جميع أبناء الجامعة بالصين الالتزام بتعليمات السفارة وإرسال البيانات والاستفسارات التي تطلبها السفارة المصرية ببكين على البريد الإلكتروني:ومن خلال الويشات WeChat داعيا الله بدوام الصحة والعافية لكل ابناء الجامعة في الصينمتمنيا العودة لكل الطلاب والمبعوثين سالمين ومحققين أرقى الإنجازات العلمية.