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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يطالب بالكشف على سلامة القوى العقلية لمحمد علي

السبت 25/يناير/2020 - 09:10 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن اليوم 25 يناير 2020 والذي يوافق الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، يمكن أن يكون يوم إعلان وفاة إعلام جماعة الإخوان الإرهابية والمحرضين على الفوضى.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي لتخريب الدولة اليوم في ذكرى ثورة يناير، موضحا أنه في الوقت الذي يطالب فيه المصريون الإعلام المصري بالترويج للسياحة ونشرها خاصة أنهم يرون أن دولتهم بدأت تستعيد عافيتها، يخرج المقاول محمد علي للدعوة لتخريب الدولة.

وواصل الباز: "أنا هنا لا أطالب بسرعة ضبط المقاول الأجير محمد علي، ولكني أطالب بالكشف على سلامة القوى العقلية له، فهو رجل مختل عقليا لا يعلم ما يدور في مصر، ولا يعرف ما يريده المصريون".

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