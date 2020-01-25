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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

كاتبة مغربية من معرض الكتاب: أطفال مصر كبار بثقافتهم وعقولهم

السبت 25/يناير/2020 - 09:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رضوى عبدالغني-آية سالم
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خطفت الأنظار بمجرد أن وطأت قدماها أرض معرض الكتاب، بزيها المغربي، وحولها مجموعة من الأطفال يلتفون حولها منصتين للقصص التي ترويها لهم بشغف وحب، هي آمال المزوري، طالبة جامعية من المملكة العربية المغربية.

وأعربت آمال المزوري، لـ"الدستور"، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة إنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر، وتشارك في معرض الكتاب، كونها حكّاية لقصص الأطفال باللغات الثلاث "العربية، الفرنسية، الإنجليزية".

وأكدت أن المعرض حدث عظيم يؤكد عظمة مصر، والإبداع الشامخ لما وجدته من مؤلفات لكتاب وأدباء، لافتة إلى أنها هذه المرة الأولى التي تزور فيها مصر، لافتة إلى أنها قامت بتأليف مجموعة من قصص الأطفال وجميعها منشورة في مجالات عديدة، متابعة: "ليا الشرف أن أشارك في معرض القاهرة، وأطفال مصر كبار بثقافتهم وعقولهم".

وتابعت: "أنا طالبة جامعية وحكاواتية أحكي ما يعجز عنه الشعراء وأعلمهم كيف أن للأدب واجب ووفاء، الحكاية هي عشق وولع لو صح الكلام هي ذلك الماء الساخن الذي أسخنه لحمامي فينقل الرسائل ما بين الماء والجسد ليغسلني ويطهرني من أعباء الحياة هذه الحكاية بالنسبة لي".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
كاتبة مغربية من معرض الكتاب: أطفال مصر كبار بثقافتهم وعقولهم
كاتبة مغربية من معرض الكتاب: أطفال مصر كبار بثقافتهم وعقولهم

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