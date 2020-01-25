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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة عاملين بـ7 مراكز شباب للتحقيق بسبب الغياب في القليوبية

السبت 25/يناير/2020 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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تفقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، 14 مركزًا شبابيًا في إدارتي بنها وطوخ.

ففي إدارة بنها، وُجد مركز كفر الجزار مفتوحًا ويمارس أنشطته، ووجه المدير العام بضرورة العمل على إحلال وتجديد الملعب الخماسي، أو طرحه للاستثمار بنظام حق الانتفاع.

وخلال جولته، وجد "الصبروط" مركز شباب طحلة ومركز ميت العطار مفتوحين وتواجد العاملين بالمركز، بينما وجد 4 مراكز مغلقة وهي، دجوى، وأشراف دجوي، والفاخورة، بينما وجد كفر مناقر مفتوحًا مع عدم تواجد العاملين بداخله.

وفي إدارة طوخ وجد "الصبروط" مركز شباب العمار مفتوحًا وتُمارس أنشطته، وتم التأكيد على نظافة المركز، وتشغيل نشاط تنس الطاولة، أما مركز برشوم الكبري فوُجد مفتوحًا، حيث تفقد الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة، ووجه بضرورة طرح البوفيه للإيجار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بالدور الثاني بالمركز، وكذلك طرح سور المركز لعمل محلات بنظام حق الانتفاع.

ووجد "الصبروط" كلًا من مركز شباب طنط الجزيرة، وجزيرة الأحرار مفتوحين، وتُمارس بهما الأنشطة، بينما وُجدت ثلاثة مراكز مغلقة، وهى مركز شباب السيفا، وبرشوم الصغرى، وكفر الرجالات.

وأمر "الصبروط" بإحالة المقصرين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ورافق "الصبروط" في جولته كل من وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة.

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