شادي شلبي يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ68

هنأ المستشار شادي شلبي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزارة الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ٦٨.وقال شلبي: «كل عام وجميع رجال الشرطة ضباطا وأمناء وصف وجنودا بخير وصحة بمناسبة عيد الشرطة.. اللهم ارحم شهداء الشرطة والجيش الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم للحفاظ علي مصر وشعبها».