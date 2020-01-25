شادي شلبي يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ68
السبت 25/يناير/2020 - 09:05 م
حسام التمساحطباعة
هنأ المستشار شادي شلبي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزارة الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ٦٨.
وقال شلبي: «كل عام وجميع رجال الشرطة ضباطا وأمناء وصف وجنودا بخير وصحة بمناسبة عيد الشرطة.. اللهم ارحم شهداء الشرطة والجيش الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم للحفاظ علي مصر وشعبها».
وقال شلبي: «كل عام وجميع رجال الشرطة ضباطا وأمناء وصف وجنودا بخير وصحة بمناسبة عيد الشرطة.. اللهم ارحم شهداء الشرطة والجيش الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم للحفاظ علي مصر وشعبها».