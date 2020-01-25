بالوثائق.. الإخوان لم يشاركوا في 25 يناير.. ومرسي متهم بالتجسس قبل الثورة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لم تشارك في ثورة 25 يناير ولم يكن لديها أي نية للمشاركة في الثورة.وسلط الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الضوء على شهادة عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع "إخوان أونلاين"، قبل ثورة 25 يناير، من كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز، والتي قال فيها إن "محمد مرسي قال له لن ندعو للثورة ولن نتبنى الفكرة ولا علاقة لنا بشوية العيال دول اللي مش عارفين عايزين يورطونا في إيه".وكشف الباز، سر إلقاء القبض على محمد مرسي العياط يوم 27 يناير رغم أن الجماعة لم يكن لها نية للمشاركة في الثورة، موضحا أنه تم القبض بتهمة التخابر والتجسس.وعرض وثيقة إلقاء القبض على محمد مرسي، والتي توجه له فيها تهمة التخابر والتجسس، وليس كما يشاع أنه تم القبض عليه خوفا من مشاركة الجماعة في الثورة.