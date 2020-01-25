خبيرة مومياوات: إعادة صوت «نسى آمون» ضجة إعلامية بغرض الدعاية



أكدت خبيرة المومياوات المصرية، الدكتورة رانيا أحمد على أن التجربة البريطانية التى أجريت مؤخرًا لإعادة إنتاج الصوت الحقيقى للكاهن الفرعونى «نسى آمون» المحنط والمتوفى منذ ٣ آلاف عام، الذى توجد المومياء الخاصة به فى متحف مدينة ليدز الإنجليزية- ما هى إلا ضجة إعلامية تستهدف الدعاية لزيادة الإقبال على زيارة المتحف.

وقالت إنه لا يمكن أن نعيد إنتاج نبرة صوت، خاصة أنه لا يوجد لدينا إثبات أو مقياس أو زوايا يتم عليها قياس الصوت فى المومياء نتيجة عملية تحنيطها.

وفندت بالأدلة العلمية صعوبة إجراء تلك التجربة، حيث إن عملية التحنيط عند المصريين القدماء كانت تستغرق ٧٠ يومًا، منها ٤٠ يومًا يكون جسد المتوفى مطمورًا تحت ملح النطرون، وهو عبارة عن «ملح كربونات الصوديوم عشارى الهيدروجين» بشكل رئيسى مع «بيكربونات الصوديوم»، بالإضافة إلى كميات صغيرة من «كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم».

وذكرت أن هذا الملح كفيل بامتصاص الماء من الجسد بالكامل، وبالتالى يحدث انكماش للجسد من الداخل والخارج، ويحدث تغيير لشكل الأنسجة والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أنه عقب ذلك يقوم المصرى القديم باستخراج الأحشاء من داخل الجسم عن طريق إحداث فتحة بالجسد أسفل الجانب الأيسر بالبطن، ويتم استخراج الأمعاء والمعدة والكلى، إلى جانب استخراج الرئتين عن طريق كسر الحجاب الحاجز، ثم تتم إضافة مواد تحنيط، بالإضافة إلى الراتنج المنصهر، ووضع العديد من المواد الأخرى النباتية.

وأكدت أنه نتيجة تلك العملية، لا توجد أنسجة رخوة فى الجسم، بل أنسجة فى حالة انكماش وتغيير فى الحجم، بسبب إضافة المواد المستخدمة فى التحنيط، موضحة أن الشعيرات الدموية والأنسجة الموجودة فى المومياء يحدث لها جفاف كامل بعد الوفاة بـ٤٠ يومًا، إلى جانب وضعها تحت ملح سريع الامتصاص للماء طوال تلك الفترة، وكل هذا طوال ٣ آلاف عام قبل الميلاد «عمر المومياء». ولفتت إلى أن علماء جامعة رويال هولواى البريطانية الذين أجروا التجربة أعلنوا بأنفسهم أن عضلات لسان المومياء قد تلاشت، والجزء الأكبر منها غير موجود، ولذلك فإن الصوت الذى سمعه الجميع هو الصوت الذى جرى إنتاجه وليس الصوت الحقيقى للمومياء.

وأشارت إلى أنه نتيجة ذلك، فإن نتائج تلك التجربة على مومياء الكاهن الفرعونى «نسى آمون» المحنّط ضجة إعلامية لا أكثر، فلا يوجد فى المومياء أى إثبات أو مقياس أو زوايا بناء عليها يتم قياس الصوت منها، مثلما يحدث فى تجارب إعادة تركيب الوجه، عندما كانت المومياء على قيد الحياة، وذلك بناء على زوايا وقياس عظام الوجه.

وقالت إنه حتى تجارب إعادة تركيب الوجه تعد أمرًا غير مضمون النتائج حتى الآن، لأن الوجه الواحد له أكثر من شكل عند إعادة تركيبه، وظهرت مدارس مختلفة لتركيب الوجه مثل المدرسة الفرنسية والإنجليزية وغيرهما، مثلما حدث فى تجارب إعادة تركيب وجه الملك توت عنخ آمون، مختتمة: «باستمرار تلك التجارب الدعائية لا نستبعد فى الفترة القادمة إعلان خبر جديد عن آخر ما رأت عين المومياء».

