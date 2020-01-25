طائرة إيرانية تهبط اضطراريًا في طهران

نفّذت طائرة ركاب إيرانية من طراز "إيرباص"، مساء السبت، عملية هبوط اضطراري في مطار مهر آباد في طهران بعد تعرضها لعطل فني أثناء رحلتها إلى اسطنبول، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل، قبل دقائق.وجرى الهبوط الاضطراري للطائرة، وهي من طراز "إيرباص A306" وتتبع لشركة "إير تور" الإيرانية للطيران، في حوالي الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي.