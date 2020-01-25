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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيو جيرسي تمنع الأمن من استخدام تطبيق مثير للجدل

السبت 25/يناير/2020 - 08:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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منعت ولاية نيو جيرسي ضباط الشرطة من استخدام تطبيق تعرف على الوجه مثير للجدل قدمته شركة "Clearview AI" أحد الشركات الناشئة.

وأخبر النائب العام لولاية نيوجيرسي الأمريكية، أمس الجمعة، المدّعين العامين في جميع المقاطعات الـ 21 بالولاية أنه ينبغي على ضباط الشرطة التوقف عن استخدام تطبيق Clearview AI المثير للجدا، وذلك وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير خاص الأسبوع الماضي أن Clearview جمعت قاعدة بيانات تضم أكثر من ثلاثة مليارات صورة عبر الانترنت من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب،

وأكد النائب العام لولاية نيوجيرسي أنه حتى هذا الأسبوع، لم يسمع عن تطبيق "Clearview AI" وأوضح قرار منعه للتطبيق قائلا "كنت مضطربًا، فقد أثار التقرير أسئلة حول خصوصية البيانات، والأمن السيبراني وأمن إنفاذ القانون، وسلامة تحقيقاتنا".

وأكد تقرير صحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي بأن المئات من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يستخدمون تطبيق ""Clearview AI قادرًا على مقارنة الصور التي تم تحميلها مع ثلاث مليارات صورة في قاعدة بياناته تم استخلاصها من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الأخرى.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بالتقاط صورة لشخص ما وتحميلها على التطبيق، الذي يطابقها مع الصور المتاحة للجمهور لذلك الشخص، بالإضافة إلى عرض تلك الصور مع روابط للمواقع التي ظهرت فيها الصورة في الأصل.

وأكد تقرير نيويورك تايمز، فإن نظام التطبيق الجديد يتجاوز كل ما صممته الحكومة الأمريكية أو عمالقة وادي السيليكون، حيث تعد قاعدة البيانات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، واحدة من أكبر قواعد البيانات، وتضم أكثر من 641 مليون صورة لمواطنين أمريكيين، مقارنة بالتطبيق المثير للجدل الذي يضم أكثر من 3 مليار صورة.

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