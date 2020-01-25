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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الهجرة تعزي الجالية المصرية بالكويت في وفاة مسنّة

السبت 25/يناير/2020 - 08:30 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء للجالية المصرية بالكويت، في وفاة السيدة مكرم محمد النبراوي، المقيمة بدولة الكويت والتي وافتها المنية عن عمر 85 عامًا.

كما تقدمت نبيلة بجزيل الشكر والتقدير للسلطات الكويتية لرعايتهم السيدة المصرية المسنة "مكرم محمد النبراوي" وتلقيها العلاج لمدة أربعة سنوات بمستشفى مبارك، إلى أن توفيت بعد صراع مع المرض، كما تتحمل السلطات الكويتية أيضا تكاليف الجنازة، مشيدة في هذا الصدد بالروح التي تجمع المصريين وأهل الكويت والتي تتجلى في المواقف الإنسانية.

مكرم محمد النبراوي، سيدة مصرية الجنسية وافتها المنية عن عمر 85 عاما دخلت مستشفى مبارك منذ 4 سنوات، مقيمة بالكويت منذ العام 1960 وكانت تقيم بمفردها.

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