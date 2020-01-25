«الري» تُنظم ندوة حول دبلوماسية المياه

نظَّمت وزارة الموارد المائية والري، ندوة خاصة بدبلوماسية المياه، في إطار رفع وبناء القدرات والخبرات للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها المختلفة في موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل، بحضور ممثلين عن قطاعات وهيئات ومصالح وزارة الموارد المائية والري.وتضمنت الندوة، العديد من الموضوعات المهمة مثل استعراض خبرات المشاركات من سيدات الوزارة في ورش عمل ذات صلة بالدبلوماسية المائية، والتي عُقدت خلال الثلاثة أعوام الماضية بمشاركة خبراء الوزارة في الدبلوماسية المائية من قطاع مياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه، وتتناول هذه الورش موضوعات اتفاقيات المياه العابرة للحدود والقانون الدولي للمياه وحل النزاعات وأهداف التنمية المستدامة.تأتي الندوة، في ضوء اهتمام الوزارة برفع قدرات أبنائها من المهندسين والعاملين، بإلاضافة إلى الاهتمام بالتنسيق مع المنتفعين بمختلف الطبقات التعليمية والتخصصية، بهدف زيادة الوعي بقيمة المياه والترشيد في ظل محدودية الموارد المائية.وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، أنه تم عقد الندوة للقيام بتأهيل جميع العاملين بالوزارة على موضوعات الدبلوماسية المائية من خلال دورات مكثفة وندوات سيتم تنظيمها لاحقا من خلال قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، والتي تتضمن عقد دورات تدريبية للمهندسين حول دبلوماسية المياه بجميع جهات الوزارة، ومن ثم دورات مماثلة على هامش منتدى شباب العالم القادم ديسمبر 2020.