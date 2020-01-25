السعودية تبدأ إجلاء مواطنيها من الصين خوفًا من كورونا

دعت السفارة السعودية في الصين، مساء السبت، رعايا المملكة إلى سرعة التواصل معها بهدف إجلائهم عقب انتشار فيروس كورونا بالصين ومقتل العشرات وإصابة المئات جراء تفشي الفيروس.من جانبها، ناشدت وزارة الصحة السعودية في بيانها اليوم القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض قد تكون شبيهة بأعراض فيروس كورونا، وذلك وفق قناة "العربية".وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن اتخاذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين سواء مواطنيها أو غيرهم.ووصلت، مساء اليوم، طائرة سعودية قادمة من الصين وسط إجراءات صحية مشددة من قبل السلطات المختصة.كانت السعودية اكتشفت الأسبوع الماضي إصابة وافدة هندية بفيروس كورونا القاتل وسط مخاوف من تفشي كورونا.