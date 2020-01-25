الغرف التجارية: التحول الرقمي سيحدث طفرة في معيشة المصريين

قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية، إن نقل الخدمات والمكاتب الخدمية لوزارة الاتصالات يعتبر قرارًا سليمًا؛ لأن وزارة الاتصالات هي الجهة المعنية بالتحول الرقمي.أضاف سعيد، لـ"الدستور"، أن المكاتب الإلكترونية تتكفّل بكثير من الخدمات الخاصة بالمواطن، مطالبًا بأن يتم ثبات مكاتب الخدمات في أماكنها وعدم نقلها، لافتًا إلى أن التكنولوجيا التي غذت السوق المصرية تكاد تكون قنبلة موقوتة، ويجب الإشارة لها لينتبه المواطنون الذين يمكن الاستغناء عنهم بسببها.وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أن التحول الرقمي سيحدث طفرة في معيشة المواطن المصري وسوف يساعد ذلك في رفع الخدمة التي ستكون مميكنة في أماكن عديدة، إضافة إلى أن الدعم سيكون نقديًا مع توفير كثير من الوقت والجهد في التعاملات، مطالبًا بتدريب كل الفئات للعمل بشكل ميسّر مع الرقمنة.وثمّن سعيد قرار الحكومة بالتعامل إلكترونيًا مع أي مبلغ يزيد على 500 جنيه، ما ساعد على التعامل مع البنوك والتحويل بالفيزا، كما سيقلل الدفع الإلكتروني من عمليات السرقة والنصب والاحتيال في كثير من التعاملات.وكشف عن أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب قريبًا، عقب تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بتشكيلهما، مشيرًا إلى أن باب تقديم الشركات للجمعية العمومية للشعبة العامة كان بتاريخ 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، وتم مد الموعد لـ30 ديسمبر، ثم بدء مراجعة الأوراق لتحديد موعد الجمعية العمومية لتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب لبدء العمل لمدة أربع سنوات مقبلة.