محمود حجازي وأسما شريف منير في أحدث ظهور لهما على كوبري ستانلي

شارك الفنان محمود حجازي، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة برفقة زوجته أسما شريف منير.وظهر محمود حجازي وأسما شريف منير، في الصور وهما يحتضان بعضهما على كوبري ستانلي بالإسكندرية.وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين، متمنين لهما دوام الحب والسعادة.يُذكر أن محمود حجازي وأسما شريف منير أعلنا ارتباطهما رسميًا في يوليو 2017، واحتفلا الثنائي بزفافهما في سبتمبر.من ناحية أخرى يشارك الفنان محمود حجازي بدور "كريم" في مسلسل "الأخ الكبير"، المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.