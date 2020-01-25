الجيش الليبي: الوفاق تعالج المرتزقة السوريين تحت حراسة مشددة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء السبت، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تقوم بنقل المصابين من المرتزقة السوريين إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي، تحت حراسة مشددة خوفًا من وسائل الإعلام.وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، وصول أربع] سوريين من "المرتزقة" إصابتهم خطيرة إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي، موضّحًا أن ميليشيات قوات الوفاق وضعت المستشفى تحت الحراسة المشددة بعد وصول هؤلاء المرتزقة، خوفًا من تصوير أو تسريب فيديوهات لهم على وسائل الإعلام.وأشار إلى أن قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين حاولوا اليوم السبت الالتفاف على قوات الجيش في طرابلس.كانت ميليشيات طرابلس قامت بقتل الطبيب المصري محمد عياد، بعدما قام بتصوير جرحى من المرتزقة السوريين حيث تم قتله في إحدى استراحات عين زارة، حسب موقع أخبار ليبيا 24.