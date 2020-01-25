«النقابات الفنية»: مهرجان جمعية الفيلم تربى عليه أجيال

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس النقابات الفنية، إن مهرجان جمعية الفيلم من أهم المهرجانات المحلية في مصر، خاصة أن المهرجان تربي عليه أجيال كثيرة من السينمائيين.وأكد خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أن جمعية الفيلم له فضل كبير عليه لأنه يوفر مشاهدة أعمال سينمائية مصرية وعالمية في وقت كانت مشاهدة هذه الأعمال ليست سهلة.وقال رئيس المهرجان محمود عبد السميع، إن مهرجان جمعية الفيلم لا يوجد له حفل افتتاح وختام لكن يوجد فعاليات على مدار ثمانية أيام في كل يوم يعرض فيلم ويقام حلقة نقاشية له.وانطلقت فعاليات المهرجان اليوم وتستمر حتى الأول من فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية.