عرض فيلم «الضيف» في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي

بدأ منذ قليل، عرض فيلم "الضيف" عقب افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما بدورته الـ46 التي تقام بمركز الإبداع بدار الأوبرا.ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد الفني رامي المتولي بحضور صناع الفيلم.وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم وتستمر حتى الأول من فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية.