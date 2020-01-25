هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر شرقي تركيا، مساء اليوم السبت.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وكان زلزال قوي قد ضرب شرقى تركيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وبلغت قوته 6.8، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين.