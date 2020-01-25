غادة نافع تكشف حقيقة تصنع والدتها الرقة

ردت الفنانة غادة نافع، على الاتهامات التي كانت وجهت لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة، بتصنعها الرقة خلال مشاركتها في أعمالها الفنية.وقالت غادة نافع خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي: "كانت على طبيعتها وهذا هو صوتها وطريقتها في الكلام ولم تكن تتصنع الرقة".وأضافت: "والدتي كانت طفلة وكانت تناديني بمامي ولكنها تركتني ورحلت ربنا يرحمها يا رب".يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي، رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي الموافق 16 يناير، عن عمر يناهز الـ89 عامًا بعد مشوار طويل في السينما، وتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود يوم الجمعة 17 يناير.حصلت الفنانة ماجدة على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، وحصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة.