«الحرية المصري» مهنئًا رجال الشرطة بعيدهم: لن ننسى تضحياتكم

هنأ أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، وزير الداخلية وقيادات وضباط وجنود الوزارة بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، قائلًا: "في هذا اليوم نتذكر أفراد الشعب والبوليس يدافعون عن أرض مصر في الإسماعيلية - ٢٥ يناير ١٩٥٢".وقال مهنى، في بيان السبت، إن الشعب المصري لا يمكن أبدًا أن ينسى تضحيات قوات الشرطة الباسلة وما قامت به في ذلك اليوم من التصدي لقوات الإنجليز في المحافظة، واليوم تواجه قواتنا الباسلة الإرهاب وتتصدي له للحفاظ على أمن بلدنا الغالي.أضاف أمين حزب الحرية المصري: «هذا اليوم يجدد الشعب المصري تصديه لمواجهة الإرهاب ومساندة الدولة المصرية، والوقوف خلف قواتنا المسلحة والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن ضد الجماعات الإرهابية، والتصدي للمخططات التي تريد النيل من مصر».