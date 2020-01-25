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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الحركة الوطنية»: احتشاد المصريين في استاد السلام رسالة للعالم

السبت 25/يناير/2020 - 07:12 م
طارق جعفر، أمين عام
طارق جعفر، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية
حسين العمدة
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أكد طارق جعفر، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية، شباب الحركة الوطنية بالمنوفية شاركوا بكثافة في استاد القاهرة، وهي الاحتفالية التي نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصري لدعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات الإقليمية التي تواجها المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

أضافت "الحركة الوطنية"، في بيان السبت، احتشاد آلاف المصريين من مختلف المحافظات هو رسالة للعالم أجمع بأن مصر فى رباط إلى يوم الدين، ونحن على العهد سائرون، والشعب والدولة على قلب رجل واحد، ومصر موحدة رغم كل محاولات الأعداء للنيل من مكانتها، مؤكدًا أن وحدة مصر والعروبة وجمعنا الله وإياكم على الخير وحمى الله مصر ووفقكم لكل خير، مصر يد واحدة وباقية عالية شامخة آمنة مؤمنة.

وتابع "مصر تمضى نحو التقدم ورفعة الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحمل على عاتقه المسئولية، داعين الله التوفيق له والسداد، وشدد على أهمية دور الشعب فى دعم مسيرة الوطن، ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار".

وشهدت الاحتفالية حضور بارز للأسر من كل المحافظات، الذين جاءوا بسياراتهم الخاصة أو قطعوا المسافة من محطة مصر في رمسيس إلى مقر الاستاد عبر المواصلات العامة للمشاركة في الاحتفالية، التي شهدت تكثيفًا أمنيًا بارزًا في محيط الاستاد واستهدف المواطنون في الاحتفالية، الإعلان عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والاحتفاء بالانجازات التي تحققت في مصر على يديه، ودعم الرئيس في مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

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