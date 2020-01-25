محافظ القاهرة يكرّم أسر الشهداء غدًا

تكرّم محافظة القاهرة، غدًا، أسر شهداء الشرطة بحضور خالد عبدالعال وعدد من القيادات الأمنية في احتفالية بحديقة الأزهر.تأتي الاحتفالية بالتزامن مع عيد الشرطة الـ68، حيث تحتفل الشرطة المصرية بعيدها في 25 يناير من كل عام.وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، احتفالية عيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.وشهد الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.