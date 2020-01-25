رئيس «مصر للبترول» يعقد اجتماعًا لمناقشة مطالب العاملين بالشركة

عقد المحاسب حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، اجتماعًا مع اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة طارق عبدالفتاح، وبحضور أعضاء اللجنة النقابية، وذلك لمناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تخص العاملين بالشركة، والتي تلقتها اللجنة النقابية خلال الجولة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة بحري وبعض الموضوعات التي تخص الشق الطبي للعاملين وبالفعل تم الانتهاء منها.كما ناقش رئيس مصر للبترول، مع أعضاء اللجنة النقابية، عددًا من القضايا الأخرى التي تمت دراستها وسيتم الانتهاء منها جميعًا خلال الأيام القادمة والتي تهم أيضًا العاملين بالشركة.وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة، على استجابته الفورية لمطالب العاملين بالتعاون مع مساعدي رئيس مجلس الإدارة ومديري العموم.