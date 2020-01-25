انطلاق «اتحضر للأخضر» في الغربية 27 يناير

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ عدة فعاليات خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني 27 يناير، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر.. طريق التنمية المستدامة».وتتضمن الفعاليات توزيع 8 آلاف حقيبة قماش صديقة للبيئة يتم استخدامها بديلا للأكياس البلاستك وزراعة 4000 شجرة مثمرة بالحدائق العامة وحرم جامعة طنطا.وتشمل المبادرة عقد ندوات توعية عن المخلفات الصلبة وكيفية التخلص منها وترشيد استهلاك المياه والطاقة، ومن المقرر أن تنفذ مديرية الري حملات لتطهير الترع والمصارف وتنظم معرضًا للشتلات ونباتات الزينة أمام الديوان العام للمحافظ، ومسيرة بسيارات الزهور يشترك بها مراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات الشركات- الهيئات- الجامعة.