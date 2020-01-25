أهالى السويس يرفعون لافتات ضد المقاول محمد على (فيديو)

رفع أهالى محافظة السويس صور ولافتات ضد المقاول الهارب محمد على، ووصفوه بالخائن والعميل، لما يقوم به من أعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية والخونة بقطر وتركيا ضد مصر.جاء ذلك خلال مشاركتهم فى الاحتفال بأعياد الشرطة، اليوم، ورفعوا لافتات "بيادة الجيش المصرى فوق دماغك يا خاين"، وتفاعل عدد من المارة وانضموا إلى المسيرة الواقفة مرددين هتافات "تحيا مصر" .. الهارب عميل تركيا وقطر.وسخر المصريون من الدعوات التحريضية التي دعا لها المقاول الهارب محمد علي بالنزول والتظاهر في الشارع، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.وساد الهدوء في شوارع ميادين ومحافظات مصر، وشهد الطرق سيولة مرورية وسوط انتشار أمني لقوات الشرطة التي احتفلت مع المواطنين بعيدها الـ68، الذي تحل ذكراه اليوم الخامس والعشرين من يناير، وكان المقاول الهارب حرض المواطنين على التظاهر في فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن باءت محاولاته التخريبية بالفشل.