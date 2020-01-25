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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «الطب الوقائي»: لا يوجد علاج لـ«فيروس كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 07:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم وجود علاج للفيروس أو حتى لقاح له ولكن كل ما يمكن فعله هو علاج الأعراض.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع منافذ الحجر الصحي، ومتابعة جميع القادمين من الخارج وخاصة من الصين من خلال كارت متابعة.

وطالب عيد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج سوى للضرورة، مشددًا على ضرورة اهتمام كل مريض بأعراض البرد بالابتعاد عن غيره أثناء "العطس".

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