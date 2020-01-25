«خائن وعميل».. أهالي بورسعيد يرفعون لافتات ضد محمد علي (صور)

نظم العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، وقفة احتجاجية لرفض الدعوات التحريضية للمقاول الأجير محمد علي، للتظاهر في عيد الشرطة.وردد المواطنون هتافات ضد المقاول الهارب، منها "محمد علي خائن وعميل"، و"يسقط يسقط الإخوان"، و"لا للخونة والمأجورين"، ووصفوه بـ"الخائن والعميل"، لما يقوم به من أعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحالفه مع الإرهابيين والخونة بقطر وتركيا ضد مصر.وتفاعل المارة مع المشاركين في الوقفة مرددين هتافات "تحيا مصر".وساد الهدوء في الشوارع والميادين بالمحافظات، وشهدت الطرق سيولة مرورية وسط انتشار أمني لقوات الشرطة التي احتفلت مع المواطنين بعيدها الـ68، الذي تحل ذكراه اليوم.