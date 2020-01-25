«أراجوز خائن».. أهالي البحيرة يلقنون محمد علي درسًا في الوطنية

فشلت دعوات المقاول الأجير محمد علي لنشر الفوضى في ذكرى عيد الشرطة الـ68.واصطف العشرات في محافظة البحيرة في سلسلة بشرية، ورددوا هتافات ضد المقاول الهارب، ووصفوه بـ"الخائن والعميل"، لما يقوم به من أعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحالفه مع الإرهابيين والخونة بقطر وتركيا ضد مصر.وتفاعل المارة مع المشاركين في الوقفة مرددين هتافات "تحيا مصر"، و"محمد علي خائن وعميل"، و"يسقط يسقط الإخوان"، و"لا للخونة والمأجورين"، و"أراجوز خائن".وسخر المصريون من الدعوات التحريضية التي دعا لها المقاول الهارب بالنزول والتظاهر في الشارع، تزامنا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.وساد الهدوء في الشوارع والميادين بالمحافظات، وشهدت الطرق سيولة مرورية وسط انتشار أمني لقوات الشرطة التي احتفلت مع المواطنين بعيدها الـ68، الذي تحل ذكراه اليوم.