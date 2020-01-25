أهالي الإسماعيلية لـ«محمد علي»: لا للخونة والمأجورين (صور)

فشلت دعوات المقاول الهارب محمد علي، لنشر الفوضى في ذكرى عيد الشرطة الـ68، في محافظات الجمهورية.ففي محافظة الإسماعيلية، اصطف عشرات المواطنين مرددين هتافات ضد المقاول الهارب، ووصفوه بـ«الخائن والعميل»، لما يقوم به من أعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحالفه مع الإرهابيين والخونة بقطر وتركيا ضد مصر.وتفاعل عدد من المارة مع المشاركين في الوقفات مرددين هتافات «تحيا مصر»، و«محمد علي خائن وعميل»، و«يسقط يسقط الإخوان»، و«لا للخونة والمأجورين».وساد الهدوء في الشوارع والميادين بالمحافظات، وشهد الطرق سيولة مرورية وسوط انتشار أمني لقوات الشرطة التي احتفلت مع المواطنين بعيدها الـ68، الذي تحل ذكراه اليوم.وكان المقاول الهارب حرض المواطنين على التظاهر في فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن باءت محاولاته التخريبية بالفشل.