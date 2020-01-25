مسيرات بالأعلام للاحتفال بعيد الشرطة في الإسكندرية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، أمانة الدخيلة، برئاسة صادق الطلخاوي، غرب الإسكندرية، فعاليات للاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٨، حيث هنأ العميد وليد البرعي، مأمور قسم الدخيلة، والمقدم محمد أبومندور رئيس مباحث القسم، وضباط وأفراد بالقسم، وكرّم عددًا منهم.ونظم الحزب مسيرة بسيارات ترفع علم مصر، وترافقها الأغاني الوطنية للاحتفال بعيد الشرطة، كما توجه عدد من الشخصيات العامة والمواطنين لقسم الدخيلة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة.