نائب: رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس لتحقيق الاستقرار

هنأ أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، المصريين وقيادات ورجال الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ68، مؤكدًا أن تضحيات رجال الشرطة البواسل كبيرة وعقيدتهم الراسخة في حماية الوطن محفورة بحروف من نور في قلوب كل المصريين وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية.أضاف «علي»، في بيان السبت، أن رجال الشرطة يتحمّلون بكل وطنية وشرف حماية الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن المصريين يثمنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن.وأشار نائب «المصريين الأحرار»، إلى أن رجال الشرطة البواسل يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر، متمنيًا لأبطال الشرطة استمرار الملاحم البطولية التى يعبرون بها عما يتمتعون به من وطنية وجاهزية على أعلى مستوى للتعامل مع جميع الأحداث وتطوراتها.