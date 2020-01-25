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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوفد الأمني الروسي يشيد بوسائل الحماية الأمنية بمطاري الغردقة وشرم

السبت 25/يناير/2020 - 06:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
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قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الوفد الأمني الروسي، الذي تفقد مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، قد أشاد بالإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بهما عقب جولات تفتيشية بالمطارين استغرقت 5 أيام، بدون إبداء أي ملاحظات جوهرية أو تعليقات، لبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات الروسية والغردقة وشرم الشيخ، عقب انقطاع استغرق حوالي 5 سنوات، بعد سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوفد الأمني الروسي، قام بإجراء التفتيش على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة أثناء إنهاء إجراءات السفر والوصول بالمطارين، حيث تابع الوفد الروسي، وسائل إنهاء الإجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، كما تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وطرق نقل الوجبات إلى الطائرات وتمركز وحدات الإطفاء، والخدمات الأرضية وصيانة الطائرات، كما عقد الوفد لقاء مع عدد من المسئولين بقطاع الطيران ناقش خلالها ما شاهده خلال الجولة التفقدية.

وأشار إلى أن الوفد، غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، عائدًا إلى بلاده، حيث تم إنهاء إجراءات السفر بصالة كبار الزوار، وستقل طائرة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" المتجهة إلى موسكو.

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