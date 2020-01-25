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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي

السبت 25/يناير/2020 - 05:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سوزان يونس
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سخر المصريون من الدعوات التحريضية التي دعا لها المقاول الهارب محمد علي بالنزول والتظاهر في الشارع تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

ونظم عدد من الشباب سلسلة بشرية في أحد شوارع مدينة بني سويف رافعين لافتات مدون عليها صورة المقاول الأخيرة وعليها علامة X و«يسقط محمد علي»، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية والبلاد.

وساد الهدوء في شوارع ميادين ومحافظات مصر، وشهد الطرق سيولة مرورية وسط انتشار أمني لقوات الشرطة التي احتفلت مع المواطنين بعيدها الـ68، الذي تحل ذكراه اليوم الخامس والعشرين من يناير.

وكان المقاول الهارب حرض المواطنين على التظاهر في فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن باءت محاولاته التخريبية بالفشل.
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي
«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي

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