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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رواد السوشيال ميديا لـ بهي الدين حسن: مأجور تروج أكاذيب وشائعات

السبت 25/يناير/2020 - 05:50 م
بهي الدين حسن
بهي الدين حسن
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهي الدين حسن، بسبب ترويج الأكاذيب والشائعات، حيث طالب بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين.

وقال المهاجمون: «المأجور ينظر إلى ما يتقاضاه من تمويل ولا ينظر إلى من يمنحه هذه الأموال أو حتى الهدف من منحه الدولارات».

وتابعوا: «أقلام جاهزة للإيجار تقتات على حساب أمن واستقرار الشعوب للأسف وتقيم وتعيش في رغد وإسراف من دماء الفقراء وأفكارهم ودعواتهم».

ووجه النشطاء رسالة للشباب تهدف لمنع استغلالهم، قالوا فيها: «إلى الجميع خاصة الشباب إن دخل وأموال هؤلاء الأشخاص يرتبط بما يتمكنون من تحقيقه من تدمير وتخريب للبلاد فيتم تنفيذ الإجراءات القانونية العادلة ضدهم ويتركون دراستهم وأعمالهم في حين أن هؤلاء الأشخاص المأجورين يعيشون حياه الملوك وأولادهم يدرسون في أحسن الجامعات وأغلاها ويتحولون إلى رجال أعمال رأس مالهم من حصيلة وجودكم في السجن».

واختتموا: «على الجميع أن ينتبهوا ويعلموا أن نهاية هؤلاء الأشخاص مرتبطة بفشلهم في تدمير البلاد، وهنا يقوم من يمنحهم الأموال بالقصاص منهم لتقصيرهم في مهمتهم».

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