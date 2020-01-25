رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

كيف ساهمت المعارض الدولية في الترويج للسياحة المصرية؟ (فيديوجراف)

السبت 25/يناير/2020 - 05:36 م
جريدة الدستور
سالي رطب
طباعة
خطة محكمة كان الهدف من ورائها إعادة السياحة إلى ما كانت عليه، بعد أن ظلت لأكثر من 6 سنوات تعاني جراء الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي خلفتها ثورة 25 يناير، ونجحت الخطة التي كان أساسها الترويج للسياحة المصرية بالمشاركة في المؤتمرات الدولية خاصة في الدول التي منعت سُياحها من دخول مصر نتيجة الحوادث الأمنية.

وخلال سنوات قليلة من وضع الخطة وتنفيذها بدأت السياحة تجني ثمارها، فقفزت إيرادات السياحة بأكثر من 28% لتسجل حوالى 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018- 2019 وهو أعلى دخل في عام واحد منذ بدأت في التراجع بعد ثورة يناير 2011، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017- 2018، وبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر فى عام 2019 الماضى، 13 مليون شخص.

وتوقع صندوق النقد الدولي توقع فى تقريره الأخير أن يصل دخل السياحة المصرية فى السنة المالية الحالية إلى 16.5 مليار دولار.

وخلال أيام قليلة ستروج مصر لنفسها في إسبانيا وأمام أكثر من 80 ألف من وكلاء السياحة من مختلف دول العالم، من خلال مشاركتها في ثالث أكبر معرض للسياحة، وهو معرض "الفيتو" السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، بوفد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي.

«الدستور» في الفيديو التالي تعرض أبرز المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها مصر في السنوات القليلة الماضية، والتي كان لها دور في تحقيق مصر لأعلى إيراد للسياحة في 2019 منذ 8 سنوات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

منذ يوم

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

منذ يوم

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

طقس الأحد شديد البرودة ليلًا.. القاهرة 7 درجات

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي