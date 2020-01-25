كيف ساهمت المعارض الدولية في الترويج للسياحة المصرية؟ (فيديوجراف)

خطة محكمة كان الهدف من ورائها إعادة السياحة إلى ما كانت عليه، بعد أن ظلت لأكثر من 6 سنوات تعاني جراء الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي خلفتها ثورة 25 يناير، ونجحت الخطة التي كان أساسها الترويج للسياحة المصرية بالمشاركة في المؤتمرات الدولية خاصة في الدول التي منعت سُياحها من دخول مصر نتيجة الحوادث الأمنية.وخلال سنوات قليلة من وضع الخطة وتنفيذها بدأت السياحة تجني ثمارها، فقفزت إيرادات السياحة بأكثر من 28% لتسجل حوالى 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018- 2019 وهو أعلى دخل في عام واحد منذ بدأت في التراجع بعد ثورة يناير 2011، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017- 2018، وبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر فى عام 2019 الماضى، 13 مليون شخص.وتوقع صندوق النقد الدولي توقع فى تقريره الأخير أن يصل دخل السياحة المصرية فى السنة المالية الحالية إلى 16.5 مليار دولار.وخلال أيام قليلة ستروج مصر لنفسها في إسبانيا وأمام أكثر من 80 ألف من وكلاء السياحة من مختلف دول العالم، من خلال مشاركتها في ثالث أكبر معرض للسياحة، وهو معرض "الفيتو" السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، بوفد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي.«الدستور» في الفيديو التالي تعرض أبرز المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها مصر في السنوات القليلة الماضية، والتي كان لها دور في تحقيق مصر لأعلى إيراد للسياحة في 2019 منذ 8 سنوات.