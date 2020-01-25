روسيا تجلي مواطنيها من ووهان الصينية

تستعد روسيا لإجلاء مواطنيها المقيمين بالصين، اليوم، وعاصمتها ومدينة ووهان المغلقة؛ بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، أعلنت السفارة الروسية لدى بكين أنها تبحث مع السلطات الصينية تنظيم عملية إجلاء للمواطنين الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وكذلك ووهان.أفاد بذلك المسؤول الصحفي بالسفارة الروسية جيورجى يجوروف اليوم الذي قال: "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية (على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان)"، مشيرًا إلى أن مواطنين روس يتواصلون مع السفارة بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.