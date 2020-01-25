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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 8 في تفجير بمقديشو

السبت 25/يناير/2020 - 05:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قُتل شخصان، وأصيب 6 آخرون في عمل إرهابي استهدف مركبة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت الوكالة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئول في الشرطة الصومالية قوله إن الانفجار استهدف مركبة عسكرية، وأدى إلى سقوط جنديين وجرح آخرين تم نقلهم إلى مستشفى في منطقلة بلعد.

وبحسب الوكالة أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة، ويتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات.

وتم استهداف السيارة العسكرية عند توجهها من جوهر إلى منطقة بلعد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "حركة الشباب" عن مسئوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة "أفغوي" في إقليم "شبلي السفلي" قتل على أثره 3 أشخاص وجرح حوالي 25 آخرين.

وأدى انفجار شاحنة مفخخة في 28 ديسمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، وأصيب أكثر من 150 شخصًا بجروح.

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