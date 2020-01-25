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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعزل «عائدين من الصين» خوفًا من كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 05:16 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، احتجاز مجموعة من الأشخاص العائدين إلى تل أبيب من الصين، وعزلهم خشية إصابته بفيروس «كورونا».

وأكدت «صحة» الاحتلال إنه تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم، وما زالوا في انتظار النتائج، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

واستقبل مستشفى «شيفا» الإسرائيلى، الذي يقع داخل تل أبيب، اليوم، مستوطنًا، عائدًا من الصين، يشتبه في إصابته بفيروس «كورونا»، المنتشر في مدينة «ووهان» الصينية.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» إلى 41 وفاة داخل الصين، بالإضافة إلى 1297 حالة إصابة مؤكدة به، وإصابة العشرات في عدة دول أخرى.

وتفشي فيروس «كورونا» في مدينة «ووهان» عاصمة إقليم هوبي الصين، ما دفع السلطات هناك إلى تعزيز إجراءات احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

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