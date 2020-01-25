ماكرون يشدد خلال اتصال مع عون على إجراء الإصلاحات في لبنان

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت عن "رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني" الناقم على الطبقة السياسية وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون.وأعلن قصر الإليزيه، أن رئيس الجمهورية "نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق إصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين".وكانت وزارة الخارجية، قد دعت رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ "إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة" في لبنان.جدير بالذكر، إنه بعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع، بات للبنان حكومة جديدة عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي وإقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.