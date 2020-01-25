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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلق الرحلات بسبب «كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 05:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قررت الحكومة الصينية، تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد، وتسجيل حالات في عدة قارات كما أعلن التلفزيون الصيني، اليوم السبت.

واعتبارا من الإثنين، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة، كما قال التلفزيون العام، والحالات التي سجلت في آسيا-المحيط الهادىء واوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هي لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الوباء في ديسمبر.

يذكر أن فيروس "كورونا" تفشي في 13 دولة حول العالم بعد الصين دولة نشأته، وهى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال وفرنسا وأستراليا، حيث ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 41 حالة، كما بلغ عدد المصابين 1287 حالة.

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